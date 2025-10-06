Dopo giorni di illazioni e polemiche, il cantante Bad Bunny ha risposto alle critiche ricevute dopo essere stato scelto come headliner dell’ Halftime Show del prossimo Super Bowl. Il musicista portoricano, trentuno anni, ha condotto la première della cinquantunesima stagione di Saturday Night Live, con Doja Cat come ospite musicale. Durante il consueto monologo d’apertura della puntata, ha voluto dire la sua in merito al polverone sollevatosi. «Potreste non saperlo, ma mi esibirò al prossimo Halftime Show del Super Bowl, e sono molto felice», ha detto agli spettatori. «Penso che tutti siano contenti, persino Fox News», ha scherzato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Bad Bunny risponde alle critiche ricevute per l’Halftime Show del Super Bowl con un monologo al Saturday Night Live