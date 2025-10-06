Baby influencer | in arrivo la stretta Mennuni FdI | al lavoro per una legge bipartisan
Arriva finalmente la stretta sui baby influencer. Un disegno di legge bipartisan, all’esame dell’VIII commissione del Senato, prevede infatti l’attivazione di account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video sia consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età. “Nelle more dell’adozione di ragionevoli misure tecniche uniformi europee”, i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video dovranno verificare l’età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che sarà disponibile entro il 30 giugno 2026. Ad anticiparlo è il Messaggero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
