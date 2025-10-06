Baby influencer | in arrivo la stretta Mennuni FdI | al lavoro per una legge bipartisan

Secoloditalia.it | 6 ott 2025

Arriva finalmente la stretta sui baby influencer. Un disegno di legge bipartisan, all’esame dell’VIII commissione del Senato, prevede infatti l’attivazione di account sui social network online e sulle piattaforme di condivisione di video sia consentita ai minori solo dopo il compimento dei 15 anni di età. “Nelle more dell’adozione di ragionevoli misure tecniche uniformi europee”, i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video dovranno verificare l’età degli utenti mediante un mini-portafoglio nazionale che sarà disponibile entro il 30 giugno 2026. Ad anticiparlo è il Messaggero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

