Baby influencer il disegno di legge per la stretta bipartisan | Niente social fino ai 15 anni e stop alle pubblicità
Se è sempre più comune vedere bimbi con il cellulare in mano, sarà più difficile – anzi impossibile – che usino i social per guadagnarci. È praticamente tutto fatto per l’approdo in Parlamento della legge contro i cosiddetti «baby influencer». Un ddl che nasce e cresce come progetto bipartisan steso da Partito democratico e Fratelli d’Italia, proprio con l’obiettivo di tutelare i bimbi e tenerli a distanza dal rischio dello sfruttamento. Che sia operato da terzi o dai loro stessi genitori. Per i social servirà avere 15 anni. Il disegno di legge, a firma Lavinia Mennuni di FdI, prevede una stretta contro la precocità dell’accesso ai social media. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: baby - influencer
