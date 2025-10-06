L'obiettivo è far entrare in vigore il provvedimento entro l'anno prossimo Era ora. Sta per giungere in Parlamento il disegno di legge contro i cosiddetti “baby influencer”. L’iniziativa, sostenuta in modo bipartisan da Fratelli d'Italia e Partito Democratico, mira a regolamentare l’attività. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Baby influencer, il disegno di legge bipartisan per evitare i social ai minori fino all'età di 15 anni