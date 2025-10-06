Azione potrebbe entrare nella giunta Sala con un assessore
Sempre più vicino l'ingresso di un assessore di Azione nella giunta di Beppe Sala. E il nome dovrebbe essere quello di Francesco Ascioti, coordinatore cittadino del partito di Carlo Calenda.Il sindaco lo ha confermato lunedì mattina a margine di un evento della polizia locale, spiegando che. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Droni sull'Ilva, «Potrebbe essere stata un?azione provocatoria». Secondo Il numero uno di Enac è da escludere «un?attività di spionaggio» Video
Altissimo il rischio che le teste di cuoio dell'esercito israeliano entrino in azione e a quel punto tutto potrebbe accadere, anche l'irreparabile. Vai su Facebook
Azione potrebbe entrare nella giunta Sala con un assessore - Il “mini rimpasto” evocato da più parti dopo le dimissioni di Tancredi potrebbe attendere. Secondo milanotoday.it
Scossoni dopo San Siro, Monguzzi dà l’addio a Sala. In bilico anche l’assessora Grandi, e in vista c’è il “rimpastino” in Giunta: ecco cosa può succedere - Oltre al posto lasciato da Tancredi, possibile un secondo ricambio in Giunta. Si legge su ilgiorno.it