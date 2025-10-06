Azienda cesenate giovane attiva nel settore dei digital building un nuovo socio affianca il fondatore

Kaplet, azienda cesenate specializzata nell’integrazione di tecnologie digitali per la progettazione di spazi e ambienti intelligenti e su misura, annuncia l’ingresso di Luca Fabiano nel capitale e nella governance dell’azienda con il ruolo di Socio.“Questo sviluppo - spiega l'azienda -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it