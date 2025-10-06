Azienda cesenate giovane attiva nel settore dei digital building un nuovo socio affianca il fondatore
Kaplet, azienda cesenate specializzata nell’integrazione di tecnologie digitali per la progettazione di spazi e ambienti intelligenti e su misura, annuncia l’ingresso di Luca Fabiano nel capitale e nella governance dell’azienda con il ruolo di Socio.“Questo sviluppo - spiega l'azienda -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: azienda - cesenate
Nasce la Virtus Olidata Bologna, l'azienda cesenate il nuovo sponsor dei campioni d'Italia del basket
Sofalegname, protesta in trasferta. Presidio in un’azienda cesenate
L‘impresa cesenate Alexide, fondata da Alessandro Fagioli e Alessandro Freschi, associata a Confartigianato, ha festeggiato ieri con clienti e amici... Vai su Facebook