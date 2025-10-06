Avviati gli interventi di riqualificazione del manto stradale

Sono iniziati questa mattina (6 ottobre) i lavori di riqualificazione di via Monaca, nella periferia di via Cancello, a Maddaloni.L’intervento, finanziato interamente con fondi comunali, prevede il rifacimento del manto stradale per un tratto di circa 500 metri e la realizzazione di un muro di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: avviati - interventi

Lavori: avviati gli interventi per messa in sicurezza e pulizia dell'ex Fornace di San Frediano a Settimo

West Nile, primo caso di virus contratto nell'Aretino. Avviati interventi straordinari anti-zanzare

Avviati gli interventi per rifare l'importante strada di collegamento

Al Castello di Civitacampomarano proseguono gli interventi di efficientamento energetico avviati nell’ambito del PNRR, finalizzati a migliorare la qualità degli spazi espositivi e a rendere il museo più sostenibile e attento alle sfide future. Al fine di completare pi Vai su Facebook

Udine, parte la riqualificazione di via Bernardinis - Dopo la rimozione degli alberi ammalati verranno ripiantumate nuove piante e si procederà con la riasfaltatura ... Lo riporta rainews.it

Rimozione alberi e nuova asfaltatura: partono i lavori su via Bernardinis a Udine - Udine riqualifica via Bernardinis: rimozione alberi malati, nuova piantumazione e asfaltatura per sicurezza e verde pubblico. Come scrive nordest24.it