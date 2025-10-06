Avio e ESA | 40 milioni di euro per il futuro riutilizzabile dei lanciatori UE
(Adnkronos) – Un passo decisivo verso la piena riutilizzabilità dei sistemi di lancio europei è stato compiuto con la firma di un contratto strategico da 40 milioni di euro tra Avio e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’accordo, della durata di 24 mesi, è finalizzato allo sviluppo di tecnologie avanzate per la dimostrazione in volo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: avio - milioni
Avio, siglati ordini con Mbda Francia per complessivi 60 milioni
Avio, impennata dei ricavi: +30%. Aumento di capitale da 400 milioni
Avio firma contratto da 40 milioni con ESA: cosa cambia per il futuro dello spazio in Europa http://dlvr.it/TNS3l7 #AEREO #Industria #volispaziali #spazio - X Vai su X
Avio va verso un aumento di capitale fino a 400 milioni per un nuovo impianto negli Usa. Gli effetti della svolta nella difesa a Piazza Affari: in un anno il titolo è cresciuto del 281%. Gli occhi degli investitori americani sul titolo Vai su Facebook
Avio e ESA: 40 milioni di euro per il futuro riutilizzabile dei lanciatori UE - La Contromossa UE per contrastare la leadership di SpaceX di Musk e dei programmi cinesi sul riutilizzo degli stadi superiori ... Riporta adnkronos.com
Avio lancia con l’Esa la sfida a SpaceX di Elon Musk: contratto da 40 milioni per il razzo spaziale europeo riutilizzabile - L’azienda italiana e l’Agenzia Spaziale Europea si alleano per sviluppare razzi con la parte superiore riutilizzabile. Come scrive milanofinanza.it