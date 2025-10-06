Avio e ESA | 40 milioni di euro per il futuro riutilizzabile dei lanciatori UE

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Un passo decisivo verso la piena riutilizzabilità dei sistemi di lancio europei è stato compiuto con la firma di un contratto strategico da 40 milioni di euro tra Avio e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’accordo, della durata di 24 mesi, è finalizzato allo sviluppo di tecnologie avanzate per la dimostrazione in volo di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avio - milioni

Avio, siglati ordini con Mbda Francia per complessivi 60 milioni

Avio, impennata dei ricavi: +30%. Aumento di capitale da 400 milioni

avio esa 40 milioniAvio e ESA: 40 milioni di euro per il futuro riutilizzabile dei lanciatori UE - La Contromossa UE per contrastare la leadership di SpaceX di Musk e dei programmi cinesi sul riutilizzo degli stadi superiori ... Riporta adnkronos.com

avio esa 40 milioniAvio lancia con l’Esa la sfida a SpaceX di Elon Musk: contratto da 40 milioni per il razzo spaziale europeo riutilizzabile - L’azienda italiana e l’Agenzia Spaziale Europea si alleano per sviluppare razzi con la parte superiore riutilizzabile. Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Avio Esa 40 Milioni