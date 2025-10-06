Avevo sintomi strani poi ho scoperto il cancro | la rivelazione da brividi della cantante italiana

– Una valigia, un sogno e tutta la vita davanti. Big Mama aveva appena 19 anni quando è arrivata a Milano per inseguire la musica. Stava per firmare il suo primo contratto discografico, quando tutto si è fermato. «Avevo tanti sogni e tante speranze. Poi è arrivata la batosta», racconta oggi al podcast One More Time di Luca Casadei. Nel 2020 le viene diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore maligno del sangue. Da quel momento, la sua vita e la sua carriera prendono una direzione imprevista. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Avevo sintomi strani, poi ho scoperto il cancro”: la rivelazione da brividi della cantante italiana

In questa notizia si parla di: avevo - sintomi

“Mi hanno diagnosticato un tumore al rene. Avevo dei sintomi trascurati, dolore nella zona lombare e sangue nelle urine”: la confessione del comico Roberto Ciufoli

“Ho un tumore al rene, avevo trascurato i sintomi”. La rivelazione di Roberto Ciufoli

Roberto Ciufoli e il tumore al rene: “Si nascondeva dietro un calcolo. Avevo trascurato i sintomi”

“Non avevo sintomi, ho fatto gli esami del sangue un po’ sballati, mi hanno operato e poi sono tornato in campo qualche settimana dopo. Qualche mese dopo però è tornato” #FrancescoAcerbi #Verissimo - X Vai su X

Testimonianza di Stefania, 48 anni. (Tratta da un percorso reale di guarigione). "Pensavo di impazzire. Gli attacchi di panico arrivavano senza preavviso: al lavoro, in auto, mentre facevo la spesa. Mi sentivo soffocare, il cuore impazziva, avevo paura di morire. Vai su Facebook

Big Mama: «Avevo sintomi strani, dopo la biopsia al collo ho scoperto di avere il cancro al sangue» - Big Mama è tornata a parlare della malattia che, nel 2020, le è stata diagnosticata: il linfoma di Hodgkin. Scrive leggo.it

"Come ho scoperto di avere un tumore al rene". La rivelazione di Roberto Ciufoli - È un momento delicato e personale per Roberto Ciufoli, noto attore e comico italiano, che ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza con la malattia. Secondo ilgiornale.it