Avengers | Doomsday Famke Janssen parla per la prima volta del suo mancato ritorno con gli X-Men

L'attrice, che ha interpretato Jean Grey nella prima trilogia dedicata ai mutanti della Marvel, non farà ritorno nel crossover insieme agli altri suoi vecchi colleghi Come noto, parte del vecchio cast del franchise degli X-Men targato 20th Century Fox farà ritorno nell'attesissimo crossover Avengers: Doomsday, ma tra questi non ci sarà sicuramente Famke Janssen. Non sappiamo se i Marvel Studios abbiano in programma un secondo annuncio sul casting o se altri personaggi siano stati tenuti segreti per sorprendere i fan. Tuttavia, se non appariranno, molti fan rimarranno delusi. Nel corso di un'intervista concessa a ScreenRant, Janssen ha parlato per la prima volta della sua assenza dal crossover: "Ad essere sincera, non conosco bene la trama, quindi non saprei", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

