Avellino proseguono i controlli dei Carabinieri | scattano denunce e Fogli di via
Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’attività preventiva e repressiva viene condotta attraverso mirati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - proseguono
Contrasto alla criminalità, proseguono le attività della Polizia di Stato di Avellino
Montoro Lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, Anas ha dato il via al terzo ed ultimo intervento per l’installazione delle nuove barriere centrali NDBA (New Dynamic Barrier Anas) fino a Solofra (km 20,000) con attivazione del cantiere in corrispondenz Vai su Facebook
Controlli dei Carabinieri nel fine settimana: una denuncia e due fogli di via - Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzata a implementare il monitoraggio del territorio, ... Scrive irpinianews.it
Controlli a tappeto dei Carabinieri: sequestri, denunce ed espulsione di una cittadina irregolare - Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di devianza e illegalità. Da irpinianews.it