Avellino – Controllo del territorio Carabinieri intercettano auto con targhe false | denunciato il conducente e proposti quattro Fogli di Via

Avellino: Carabinieri fermano auto con documenti falsi, denunciato il conducente e segnalato un passeggero per droga. Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto ai reati contro il patrimonio e alle varie forme di illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’attività preventiva e repressiva viene condotta attraverso mirati servizi di controllo del territorio. Nel corso di tali attività, nella serata di ieri, ad Avellino, in contrada Santorelli, una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avellino ha proceduto al controllo di un’autovettura con targa polacca, a bordo della quale vi erano quattro cittadini rumeni, senza fissa dimora, tre dei quali sprovvisti di documenti di identità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it