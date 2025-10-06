Avatar | Fuoco e Cenere chiuderà la storia dei Sully e la trilogia parola di James Cameron

James Cameron, ospite del podcast CrewCall, ha spiegato che Avatar: Fuoco e Cenere, al cinema dal 17 dicembre, chiuderà la storia della famiglia Sully, nonché una prima trilogia. Ma quindi cosa accadrà in Avatar 4 e Avatar 5.?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

