‘Avanti’ con i Popolari in Puglia prende forma la sesta lista per Decaro

Foggiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È riuscito a coagulare socialisti, Popolari di Stea e Italia Viva il candidato presidente del fronte progressista Antonio Decaro. Alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre staranno sotto lo stesso tetto. Non sarà solo ‘Avanti’, il simbolo elettorale che il Psi ha scelto sin dal congresso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

