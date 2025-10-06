‘Avanti’ con i Popolari in Puglia prende forma la sesta lista per Decaro
È riuscito a coagulare socialisti, Popolari di Stea e Italia Viva il candidato presidente del fronte progressista Antonio Decaro. Alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre staranno sotto lo stesso tetto. Non sarà solo ‘Avanti’, il simbolo elettorale che il Psi ha scelto sin dal congresso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: avanti - popolari
Aperto il bando case popolari: "Stop alle discriminazioni, avanti i diritti"
Gianluca Galati da alcuni anni porta avanti un prezioso progetto scolastico: i laboratori di conoscenza degli strumenti musicali popolari siciliani. Lo fa con passione e devozione nelle scuole elementari e medie delle aree di Messina. Gianluca e il suo progetto, Vai su Facebook