Autunno e benessere | come combattere la melanconia con luce e alimentazione sana

Cos’è la melanconia d’autunno La melanconia d’autunno è una condizione di tristezza, stanchezza e malumore legata ai cambiamenti stagionali, soprattutto alla riduzione delle ore di luce. Questa diminuzione influisce sulla produzione di ormoni come: Serotonina, l’ormone del buonumore. Melatonina, legata al sonno. Il risultato è un’influenza sull’umore, sul sonno e sull’energia quotidiana, soprattutto con giornate più corte e temperature più fredde. Sintomi principali Stanchezza e spossatezza fin dal mattino. Malumore, tristezza e irritabilità. Mancanza di energia e poca voglia di fare o socializzare. 🔗 Leggi su Lortica.it

