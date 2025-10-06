Autunno di sapori nel Lazio | tra castagne patate e polenta tornano le sagre nei borghi

L’autunno nel Lazio è la stagione dei profumi autentici, delle feste popolari e della riscoperta delle tradizioni. Anche quest’anno, la regione si prepara a un mese ricco di appuntamenti gastronomici, con tre eventi imperdibili che uniscono cultura, gusto e convivialità: la Festa della Patata di Filettino, la Sagra della Polenta di Monteflavio e la Sagra delle Castagne di Rocca di Papa. Tre occasioni per vivere i borghi laziali tra piatti tipici, mercatini e musica, in un’atmosfera che profuma di storia e accoglienza. Festa della Patata di Filettino – 11 e 12 ottobre 2025. Nel borgo più alto del Lazio, alle pendici dei Monti Simbruini, torna la tradizionale Festa della Patata di Filettino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

