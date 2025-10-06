Autunno di sapori nel Lazio | tra castagne patate e polenta tornano le sagre nei borghi
L’autunno nel Lazio è la stagione dei profumi autentici, delle feste popolari e della riscoperta delle tradizioni. Anche quest’anno, la regione si prepara a un mese ricco di appuntamenti gastronomici, con tre eventi imperdibili che uniscono cultura, gusto e convivialità: la Festa della Patata di Filettino, la Sagra della Polenta di Monteflavio e la Sagra delle Castagne di Rocca di Papa. Tre occasioni per vivere i borghi laziali tra piatti tipici, mercatini e musica, in un’atmosfera che profuma di storia e accoglienza. Festa della Patata di Filettino – 11 e 12 ottobre 2025. Nel borgo più alto del Lazio, alle pendici dei Monti Simbruini, torna la tradizionale Festa della Patata di Filettino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: autunno - sapori
Roseto Valfortore ospita ‘Sapori d'Autunno - Festa del Tartufo Nero Uncinato’
Convivialità e solidarietà tra i sapori d’autunno: la grande Castagnata di As.So.Fa.
[Sapori d’Autunno] In Prato della valle con i colleghi sindaci per la bellissima manifestazione “Sapori d’ Autunno”. 40 aziende in rappresentanza di tutta la Provincia di Padova per valorizzare la filiera corta delle nostre aziende agricole e i prodotti eccezionali d Vai su Facebook
Le sagre di ottobre nel Lazio - Uva e vino, castagne e polenta: i sapori d'autunno inebriano i dintorni della Capitale. Come scrive romatoday.it
Sagre nel Lazio: dalle castagne di Soriano nel Cimino alle patate di Leonessa, ecco i sapori d'autunno fuori porta - È questo il momento delle sagre fuori porta, occasioni di degustazioni di quanto di meglio produce il ... Si legge su roma.corriere.it