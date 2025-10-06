Autunno a tutta cassa | Novah e Hidden Hell al Bolgia

Sabato 18 ottobre 2025, il club bergamasco Bolgia accende una notte ad altissima intensità: in Main Room arriva la belga Novah con la sua hard techno, affiancata da The Muffin Man. In Lab Room, tocca all’onda impetuosa Hidden Hell guidata dalla crew Moreknobs. Due show paralleli che inaugurano un autunno pronto a vibrare. Una notte . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

