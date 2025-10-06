Autovelox mobili in Lombardia ecco dove e quando saranno i controlli della velocità

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ottobre 2025 –    Ecco dove saranno da lunedì 6 ottobre a e 3 a domenica 12 ottobre  i controlli della velocità sua strade e autostrade lombarde con autovelox mobili   eseguiti dalla Polizia Stradale. Non dimenticatevi mai che il rispetto dei limiti  è fondamentale per la vostra è altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è  la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Autovelox e tutor, poi, sono pronti a   immortalarvi e a “regalarvi” multe pesanti in termini economici e di punti pesanti. Polizia stradale. Le nuove regole. Meno incidenti. L’invito. I limiti di velocità. Le sanzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

autovelox mobili in lombardia ecco dove e quando saranno i controlli della velocit224

© Ilgiorno.it - Autovelox mobili in Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli della velocità

In questa notizia si parla di: autovelox - mobili

Trovare Autovelox mobili e fissi sulle strade dallo smartphone

Autovelox mobili: dove sono piazzati questa settimana (14 - 20 luglio)

Autovelox mobili nel Lazio: le postazioni delle stradale dal 14 al 20 Luglio 2025

autovelox mobili lombardia sarannoAutovelox mobili in Lombardia, ecco dove e quando saranno i controlli della velocità - I limiti di velocità da rispettyare a seconda delle tipologia di strada e cosa si rischia come multa e taglio dei punti patenti a non rispettarl ... Secondo ilgiorno.it

autovelox mobili lombardia sarannoComo, autovelox mobili sulla tangenziale A59 e sulle strade lombarde: il calendario fino al 5 ottobre - Controlli della polizia stradale in Lombardia fino a domenica 5 ottobre: tra le tratte sorvegliate anche la tangenziale A59 di Como ... Scrive quicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Autovelox Mobili Lombardia Saranno