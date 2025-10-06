Autovelox mobili in Lombardia ecco dove e quando saranno i controlli della velocità
Milano, 6 ottobre 2025 – Ecco dove saranno da lunedì 6 ottobre a e 3 a domenica 12 ottobre i controlli della velocità sua strade e autostrade lombarde con autovelox mobili eseguiti dalla Polizia Stradale. Non dimenticatevi mai che il rispetto dei limiti è fondamentale per la vostra è altrui sicurezza: l’ eccesso di velocità è la causa di un terzo dei morti sulle strade italiane. Autovelox e tutor, poi, sono pronti a immortalarvi e a “regalarvi” multe pesanti in termini economici e di punti pesanti. Polizia stradale. Le nuove regole. Meno incidenti. L’invito. I limiti di velocità. Le sanzioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
