Autostrade settimana di lavori sull’A8 | il calendario delle chiusure dal 6 all’11 ottobre 2025

Busto Arsizio (Varese), 6 ottobre 2025 – Settimana di intensi lavori sull’ A8 Milano-Varese: previste numerose chiusure tra lunedì 6 e sabato 11 ottobre. In particolare, rispetto a quanto previsto, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne previste nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre. Ma vediamo la settimana nel dettaglio Dalle 22:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà c hiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Milano, Castellanza; verso Varese, Gallarate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Autostrade, settimana di lavori sull’A8: il calendario delle chiusure dal 6 all’11 ottobre 2025

