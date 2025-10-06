Autostrada chiusa Grave incidente stradale tir sfonda il guardrail | tutto bloccato
Una lunga giornata di caos ha paralizzato una delle principali arterie italiane, mettendo in ginocchio la viabilità e costringendo migliaia di automobilisti a vivere ore d’inferno. Da poco dopo l’una e mezza, un grave incidente stradale ha provocato la chiusura totale dell’autostrada, rendendo impossibile raggiungere o lasciare il capoluogo regionale. Dalle prime luci dell’alba la situazione non è migliorata: traffico completamente bloccato, chilometri di coda e automobilisti esasperati, mentre l’accesso all’aeroporto è diventato quasi impossibile. >> “Signore, tutto questo dolore.”. Mario Adinolfi choc, in ospedale accanto alla figlia: cosa sta succedendo L’impatto, violentissimo, ha coinvolto un Tir carico di detersivi che si è ribaltato nel tratto compreso tra due località molto trafficate, sfondando il guard rail divisorio, invadendo entrambe le carreggiate e bloccando completamente la circolazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
