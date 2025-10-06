Autostrada A1 Milano - Napoli direttissima | riaperto in anticipo il tratto Aglio - Firenzuola

Alle ore 12 circa, sull'autostrada A1 Milano-Napoli Direttissima, è stato riaperto in anticipo rispetto a quanto previsto, il tratto compreso tra Aglio e Firenzuola, in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un camion che era andato in fiamme all'altezza del km 31+600, all'interno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

