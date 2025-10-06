Automobilismo torna la Fiorio Cup | otto piloti in gara tra eccellenze locali nazionali e internazionali

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CEGLIE MESSAPICA - Tra tre settimane, nel week end 25 -26 ottobre, sul tracciato del territorio della Masseria Camarda, a Ceglie Messapica, da anni oramai residenza di Cesare Fiorio, si assisterà alla quinta edizione della Fiorio Cup, la moderna proposta di una nuova formula di competizione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: automobilismo - torna

Rally Due Valli Historic e Classic, l'appuntamento veronese con l'automobilismo storico torna a correre da solo

Automobilismo, torna la Fiorio Cup: otto piloti in gara tra eccellenze locali, nazionali e internazionali - 26 ottobre, sul tracciato del territorio della Masseria Camarda, a Ceglie Messapica, da anni oramai residenza di Cesare Fiorio ... brindisireport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Automobilismo Torna Fiorio Cup