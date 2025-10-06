Automobili in Italia 47 milioni i veicoli in circolazione ma il 12% resta fermo

Nel 2024 in Italia sono stati percorsi circa 520 miliardi di chilometri su strada, di cui 415 miliardi da automobili, oltre 56 miliardi da furgoni e 30 miliardi da mezzi pesanti. È quanto emerge dal primo rapporto dell’osservatorio Sunrise, promosso da Most - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e presentato oggi a Milano, che offre una fotografia aggiornata e realistica del parco veicolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

