Autobus in panne al Petitot caos e traffico bloccato lungo i viali

Il guasto ad un autobus, le code lungo i viali a Parma e lo strascico delle polemiche. L'episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 6 ottobre all'altezza della rotonda del Petitot. Un mezzo della Tep è stato interessato da un guasto, che ha impedito all'autobus di proseguire la corsa. Con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: autobus - panne

Lo scontro causato da un mezzo in panne che tre persone stavano spingendo lungo la quattro corsie Vai su Facebook

La pioggia sferza il Lodigiano. A Lodi, pullman in panne e disagi alla circolazione - VIDEO - X Vai su X

Linate, autobus in fiamme vicino all’aeroporto: la manovra dell’autista evita il caos sulla Rivoltana - Milano – Paura all’alba vicino all’aeroporto di Linate: un autobus di Autoguidovie ha preso fuoco mentre percorreva la rotonda che collega la Rivoltana e via Jannacci, vicino al grande parcheggio ... Da ilgiorno.it

Caos alla fermata dell’autobus. Giovane senza biglietto tenta di aggredire il controllore - Il ragazzo si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha dato in escandescenze in Piazzale Menghini. Secondo lanazione.it