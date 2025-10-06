Auto si ribalta ad Anghiari sulla Senese-Aretina | due feriti trasportati all’ospedale di Sansepolcro
È stato attivato alle ore 19.40 di ieri sera il 118 ASL TSE per un incidente stradale avvenuto in via Senese-Aretina, nel comune di Anghiari. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura, a bordo della quale si trovavano due uomini di 83 e 47 anni. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 all’ospedale di Sansepolcro. Sul posto sono intervenute le ambulanze infermierizzate di Sansepolcro e Pieve Santo Stefano, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. All’arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco, il conducente — unica persona all’interno del veicolo al momento dell’incidente — era già uscito autonomamente dall’auto ed era affidato alle cure del personale sanitario. 🔗 Leggi su Lortica.it
