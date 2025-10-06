Auto ribaltata sulla carreggiata due feriti

Incidente nella serata di ieri, domenica 5 ottobre, nel comune di Anghiari. Il 118 è stato attivato alle ore 19.40 Senese-aretina. Un'auto si è ribaltata sulla carreggiata e le persone che erano a bordo, due uomini di 83 e di 47 anni portati, sono stati soccorsi e portati in codice 2 all'ospedale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it