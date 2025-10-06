Auto prende fuoco dopo un frontale a Casnigo due morti e un ferito | indagato 19enne per omicidio stradale

Il 19enne che si trovava alla guida dell'Alfa Romeo Mito che si è scontrata con la Dacia Logan su cui sono morti Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli è stato indagato per omicidio stradale. I carabinieri sono al lavoro per capire se all'origine dell'incidente possa esserci un eccesso di velocità. Nel mentre, il giovane, ricoverato in ospedale, è stato sottoposto ai test per capire se fosse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it