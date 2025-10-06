Auto prende fuoco dopo un frontale a Casnigo due morti e un ferito | indagato 19enne per omicidio stradale
Il 19enne che si trovava alla guida dell'Alfa Romeo Mito che si è scontrata con la Dacia Logan su cui sono morti Alessandro Zucchetti e Luciana Sangalli è stato indagato per omicidio stradale. I carabinieri sono al lavoro per capire se all'origine dell'incidente possa esserci un eccesso di velocità. Nel mentre, il giovane, ricoverato in ospedale, è stato sottoposto ai test per capire se fosse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: auto - prende
Auto prende fuoco, la grande paura. Giovane donna salvata dalle fiamme
Incidente in tangenziale, auto prende fuoco: due uomini in ospedale
Santa Maria Capua Vetere, infastidisce clienti del bar e prende a calci e pugni auto carabinieri: arrestato
Auto gpl prende fuoco dopo un frontale nel Bergamasco, due morti Vai su Facebook
#Terni: auto prende #fuoco in piazza Enrico Fermi e ne coinvolge un’altra https://umbriaon.it/terni-auto-prende-fuoco-in-piazza-enrico-fermi-e-ne-coinvolge-unaltra/… #Umbria #incendio #vigilidelfuoco - X Vai su X
Clusone, auto prende fuoco dopo frontale, due morti - È di due morti carbonizzati il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 7 di domenica mattina sulla statale 671 della Valle Seriana, all'altezza di Casnigo (Bergamo). Da rainews.it
Auto prende fuoco dopo un incidente frontale, morta coppia di pensionati. Indagato per omicidio stradale un 19enne, ricoverato in gravi condizioni - Una coppia di anziani è morta sul colpo in un violento incidente frontale avvenuto questa mattina alle 7 sulla statale 671 della Valle Seriana, nel ... Secondo ilgazzettino.it