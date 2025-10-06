Auto d' epoca in piazza a Rocca San Giovanni per Ruote nella storia
Oltre trenta auto d’epoca hanno partecipato, nella giornata di domenica, a Ruote nella Storia - Rocca San Giovanni. Tra Fede e trabocchi” l'evento organizzato dall’Automobile club provinciale e dal Club auto e moto d’epoca costa dei trabocchi (Camect).Le vetture sono state disposte in piazza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: auto - epoca
'Giovedì in piazza', a Forlimpopoli una serata dedicata ai motori con auto e moto d'epoca
A Napoli si gira Coppola, serie tv Disney+ sul procuratore di Maradona: auto d’epoca anni ’80 sul Lungomare
Le bellezze del territorio sposano il patrimonio tecnico culturale delle auto d’epoca: successo per il raduno di Taizzano
Auto d'epoca, escursioni, salite in quota, bici-castagnate e incontri musicali: ottobre nella Valle di Lozio e sull'Altopiano del Sole promette questo, e molto di più! Vai su Facebook
Auto d'epoca in piazza Montecitorio per la Camera a porte aperte - Esposizione di auto storiche e l'inno suonato dalla banda della Guardia Finanza per la ripresa di Montecitorio a porte aperte, l'iniziativa per i cittadini della Camera dei deputati, ripartita oggi, 5 ... ansa.it scrive
Raduno di auto e moto d’epoca, a Casteltermini piazza Duomo diventa museo a cielo aperto - Il programma unirà motori e tradizioni: alle 18,30 si esibirà il gruppo folklorico del Tataratà, con la sua antichissima danza, mentre alle 19,30 spazio alla musica del d uo Amanti del liscio, che ... Da agrigentonotizie.it