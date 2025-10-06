Auto abbatte sbarre del passaggio a livello ritardi e rallentamenti su S4 e S2 nel lunedì nero di Trenord
Abbattute le sbarre del passaggio a livello, rallentamenti e ritardi per i pendolari delle linee S4 (Milano Cadorna–Camnago Lentate), S2 (Milano Rogoredo–Mariano Comense) e della linea regionale Milano Cadorna-Asso. Terzo incidente nel lunedì nero di Trenord da questa mattina, con disagi per la circolazione dei treni. Alle 15.45, in prossimità di Cesano Maderno, un autoveicolo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
