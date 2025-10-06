Austria-San Marino sesta giornata Gruppo H qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per la sesta giornata del gruppo H di qualificazioni Mondiali 2026. I padroni di casa hanno bisogno di una vittoria con largo scarto per giocarsi il primato con la Bosnia. Austria-San Marino si giocherà giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 20.30 presso l’Hernst Happel di Vienna. AUSTRIA-SAN MARINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Missione primo posto. Gli austriaci hanno in mente solo la vittoria, la numero cinque su altrettante gare. La Nazionale di Ragnick non possono perdere punti, ma devono vincere con San Marino segnando più gol possibili e poi ripetersi contro la Romania per superare la Bosnia in classifica. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Quella di Vienna sarà una trasferta spettacolare: 51 membri della Brigata Mai 1 Gioia allo stadio per Austria - San Marino E una delegazione di una ventina di persone anche per San Marino - Cipro
Austria-San Marino, trasferta da record: oltre 50 tifosi al seguito della Nazionale del Titano a Vienna - Il mese di ottobre sarà particolarmente intenso per la Brigata Mai una Gioia, lo storico gruppo di tifosi che dal 2012 segue la Nazionale di calcio
San Marino-Austria, Arnautovic firma una doppietta in 14'