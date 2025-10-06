Australia spari sulla folla | 20 feriti
7.00 Un uomo ha aperto il fuoco in una trafficata strada di Sydney, Australia, e ha sparato tra i 50 e i 100 colpi su auto e passanti. L'uomo ha tirato "indiscriminatamente contro veicoli di passaggio, comprese le auto delle forze dell'ordine", ha detto la polizia. Venti le persone ferite, mentre l'attentatore si è allontanato. Due ore dopo è stato arrestato un uomo 60enne: ferito, è sospettato della sparatoria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
