Aumento dei rapporti occasionali non protetti | non solo Aids a Catania è emergenza sifilide e gonorrea

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime settimane, ben cinque persone hanno ricevuto per la prima volta una diagnosi di infezione da HIV presso l'ospedale Garibaldi di Catania. Di esse, tre presentano sintomi tipici di malattia in stadio avanzato a causa di una diagnosi tardiva, mentre due hanno contratto l’infezione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

