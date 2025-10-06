Auguri big Luciano! E sinfonie rivisitate
Il tenore Vittorio Grigolo (nella foto) sarà l’ospite d’onore della serata dedicata a Luciano Pavarotti, nel giorno del suo 90° compleanno, domenica 12 al teatro Comunale: il concerto riunirà dopo 70 anni la Corale Rossini e il gallese Fron Male Voice Choir, formazioni che furono protagoniste al concorso di Llangollen, ‘culla’ del tenorissimo. L’evento concluderà il Modena Belcanto Festival che mercoledì 8 a Vignola porterà alla ribalta i cantanti dei corsi di Raina Kabaivanska e giovedì 9 alla sala Truffaut proporrà in prima assoluta la nuova colonna sonora che Daniele Furlati ha composto per "Il bacillo dell’amore", capolavoro del cinema muto con Marlene Dietrich, poi offrirà escursioni nel lied tedesco e nel panorama musicale estense. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
