Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 5 ottobre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da noi. a Ruota libera e degli programmi andati in onda sulle altre reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 5 ottobre 2025. Tornato a pieno regime il palinsesto Rai e Mediaset per quello che riguarda i programmi della domenica pomeriggio. Come sempre, Noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Amici, Domenica In, Verissimo e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 5 ottobre 2025