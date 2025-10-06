Audi aderisce agli ecoincentivi con la Q4 e-tron in edizione Custom

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La casa tedesca amplia la propria offerta full electric introducendo una serie speciale del Suv compatto: con un prezzo di listino di 42.690 euro è possibile accedere agli ecoincentivi statali fino a 11mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

audi aderisce agli ecoincentivi con la q4 e tron in edizione custom

© Gazzetta.it - Audi aderisce agli ecoincentivi con la Q4 e-tron in edizione Custom

In questa notizia si parla di: audi - aderisce

Audi aderisce agli ecoincentivi con la Q4 e-tron in edizione Custom - La casa tedesca amplia la propria offerta full electric introducendo una serie speciale del Suv compatto: con un prezzo di listino di 42. Si legge su msn.com

audi aderisce agli ecoincentiviAudi Q4 e-tron Custom edition: SUV elettrico a misura di ecoincentivi - tron Custom edition, il SUV elettrico pensato per rientrare negli ecoincentivi con un prezzo competitivo e fino a 411 km di autonomia ... Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Audi Aderisce Agli Ecoincentivi