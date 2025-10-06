Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome

Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5-11, 2-4) di Sabato 11 e Domenica 12 Ottobre 2025 + Speciali Colosseo, Necropoli Etrusca e Halloween, a Roma con Cicero in Rome:Per dettagli e prenotazioni vai al sito https. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: attivit - visite

Abbiamo riaperto questa settimana alla grandissima !!! Vi ricordo che domani potete prenotare acquisti, attività , visite e tutto ciò che vi ispira di Warhammer dalle 17.30 alle 22.00 Sabato grande possibilità di apprendere come giocare ad Age of Sigmar c Vai su Facebook

Attività e visite didattiche per bambini e famiglie con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 11 anni (divisi in categorie 5- Secondo romatoday.it

Attività e Visite Didattiche per Bambini con Cicero in Rome - Attività e Visite Didattiche tra Arte, Storia e Archeologia per Famiglie con Bambini da 2 a 13 anni, Sabato 19 e Domenica 20 Novembre a Roma con Cicero in Rome: - Si legge su romatoday.it