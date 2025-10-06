Attivisti Flotilla arrivati a Malpensa

Servizitelevideo.rai.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

21.40 Sono scesi dall'aereo in tuta grigia da prigioniero gli attivisti della Sumud Flotilla, rientrati in Italia da Atene dopo essere stati portati dalle autorità israeliane nella capitale greca,erano erano particolarmente provati ma hanno potuto riabbracciare le famiglie che li aspettavano a Malpensa a Milano. "Alcuni di noi hanno deciso di restare in prigione senza firmare i documenti per l'espulsione immediata, perché volevamo essere sicuri che non accadesse nulla agli altri detenuti",ha spiegato il presidente di Action Aid Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attivisti - flotilla

Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"

Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»

Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"

attivisti flotilla arrivati malpensaFlotilla, Schlein accoglie a Malpensa gli attivisti espulsi da Israele: tra loro il consigliere Romano - (LaPresse) La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha accolto nella notte all’aeroporto di Malpensa alcuni degli attivisti della Global Sumud Flotilla espulsi da Israele, arrivati in Italia ... Si legge su ilmattino.it

attivisti flotilla arrivati malpensaAttivisti Flotilla raccontano gli abusi: “Trattati come scimmie al circo, botte in testa e schiena” - Nuovi racconti dagli attivisti della Global Sumud Flotilla rientrati in Italia: testimonianze di violenze e privazioni nelle carceri israeliane. Secondo corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Attivisti Flotilla Arrivati Malpensa