Attivisti flotilla arrivano a Malpensa
21.40 Sono scesi dall'aereo in tuta grigia da prigioniero gli attivisti della Sumud Flotilla, rientrati in Italia da Atene dopo essere stati portati dalle autorità israeliane nella capitale greca,erano erano particolarmente provati ma hanno potuto riabbracciare le famiglie che li aspettavano a Malpensa a Milano. "Alcuni di noi hanno deciso di restare in prigione senza firmare i documenti per l'espulsione immediata, perché volevamo essere sicuri che non accadesse nulla agli altri detenuti",ha spiegato il presidente di Action Aid Italia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
