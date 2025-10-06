Attivista del documentario ‘No other land’ partecipa a ‘San Lazzaro per la Palestina’ | le date degli incontri

San Lazzaro (Bologna), 6 ottobre 2025 - Raccontare cioè che sta accadendo a Gaza e negli altri territori occupati attraverso gli occhi e la voce di chi sta vivendo in prima persona il dramma palestinese: a partire da oggi Mohammad Hureini, attivista di Youth of Sumud e abitante del villaggio palestinese di At-Tuwani (Masafer Yatta) sarà in città per partecipare a “San Lazzaro per la Palestina” il ciclo di incontri organizzati dall’Amministrazione comunale in programma fino al 20 ottobre e che vedrà anche la partenza di un bus gratuito per partecipare alla marcia per la pace Perugia-Assisi in programma per domenica 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

