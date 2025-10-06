Attivista del documentario ‘No other land’ partecipa a ‘San Lazzaro per la Palestina’ | le date degli incontri
San Lazzaro (Bologna), 6 ottobre 2025 - Raccontare cioè che sta accadendo a Gaza e negli altri territori occupati attraverso gli occhi e la voce di chi sta vivendo in prima persona il dramma palestinese: a partire da oggi Mohammad Hureini, attivista di Youth of Sumud e abitante del villaggio palestinese di At-Tuwani (Masafer Yatta) sarà in città per partecipare a “San Lazzaro per la Palestina” il ciclo di incontri organizzati dall’Amministrazione comunale in programma fino al 20 ottobre e che vedrà anche la partenza di un bus gratuito per partecipare alla marcia per la pace Perugia-Assisi in programma per domenica 12. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: attivista - documentario
Odeh Hathalin, attivista del documentario premio Oscar ucciso in Cisgiordania
Ucciso in Cisgiordania Odeh Hadalin, attivista del documentario “No Other Land”
Basel Adra, regista vincitore del premio Oscar per il documentario 'No Other Land' ha condiviso sui suoi social il video di un gruppo di coloni israeliani che investono suo fratello e aggrediscono un'attivista palestinese ad At-Tuwani, Hebron, nella Cisgiordania Vai su Facebook
Attivista del documentario ‘No other land’ partecipa a ‘San Lazzaro per la Palestina’: le date degli incontri - 30 in programma la proiezione di “No Other Land” alla presenza degli attivisti che hanno partecipato alla realizzazione del documentario che ha ricevuto ... Scrive ilrestodelcarlino.it
La ong israeliana B'Tselem diffonde un nuovo video dell'uccisione dell'attivista di 'No Other Land' ad opera di un colono: «Pochi giorni dopo era già in libertà» - La ong israeliana B’Tselem ha diffuso sui suoi canali social un nuovo filmato dell’uccisione di Odeh Hadalin, l’attivista che ha partecipato al film premio Oscar «No Other Land». Lo riporta video.corriere.it