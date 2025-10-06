Attivato lo sportello del progetto Oltre

Casertanews.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Casapulla compie un passo importante nel campo delle politiche sociali e del benessere psicologico con l’attivazione del ProgettoOltre”, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e dedicata al supporto emotivo e psicologico di adulti e bambini del territorio. Il progetto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: attivato - sportello

Piana degli Albanesi, attivato il nuovo sportello del Centro per l'impiego

A Cerignola attivato il Pua, uno sportello unico per il supporto sociosanitario ai cittadini: è il primo della Puglia

Attivato sportello di ascolto psicologico per i familiari dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva

attivato sportello progetto oltreSi presenta il progetto del Codacons “Insieme oltre le barriere” - Il 2 ottobre a Roma il Codacons presenterà il progetto "Insieme oltre le barriere", finalizzato a tutelare i diritti delle persone con disabilità sia in ... Come scrive superando.it

attivato sportello progetto oltreApre oggi lo sportello pubblico comunale Pari Opportunità - Messina compie un nuovo e importante passo verso una comunità più equa e senza barriere con l'inaugurazione del primo Sportello ... Da 98zero.com

Cerca Video su questo argomento: Attivato Sportello Progetto Oltre