Atteso il rientro in Italia dell' attivista barese Tony La Piccirella | Rimpatrio per tutti gli italiani della Flotilla

Baritoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrebbe rientrare nella giornata di oggi in Italia Tony La Piccirella, l'attivista barese impegnato nella spedizione umanitaria Global Sumud Flotilla e da alcuni giorni trattenuto in Israele dopo essersi rifiutato di firmare l'ordine di rimpatrio.La Piccirella è uno dei tre baresi del gruppo a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atteso - rientro

Juventus, Bremer corre verso il rientro: atteso alla Continassa prima del raduno

Inter, c’è la data del rientro per Frattesi: ecco quando è atteso alla Pinetina

Samuel Gheorghe, atteso domani il rientro in Italia: perché il 30enne lodigiano è finito nel carcere incubo di Alligator Alcatraz?

atteso rientro italia attivistaTajani: "Oggi rientro dei 15 attivisti italiani". Tra loro La Piccirella - L'annuncio su X del ministro degli Esteri: "Gli italiani della Flottilla trattenuti in Israele partiranno con un volo charter per Atene. Lo riporta rainews.it

atteso rientro italia attivistaFlotilla, rientro in Italia via Atene per gli ultimi reclusi in Israele. Mediazione della Farnesina - Con gli arrivi dei 15 attivisti oggi si completa il ritorno a casa di tutti i nostri equipaggi fermati dai marines in acque internazionali. repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Atteso Rientro Italia Attivista