Attacco Inter un reparto finalmente completo | Chivu può contare su quattro punte di livello

Inter News 24 Attacco Inter, il confronto con il passato: da Correa e Arnautovic a Bonny ed Esposito: ora è pronta a combattere su più fronti! Le ultime da Milano. Rispetto alla passata stagione, l’ Inter ha compiuto un salto di qualità evidente, soprattutto nel reparto offensivo. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la differenza principale non riguarda solo il cambio in panchina, con Cristian Chivu subentrato nella scorsa estate all’ex Simone Inzaghi, ma la profondità e l’affidabilità delle alternative in attacco. Un anno fa i nerazzurri si affidavano a soluzioni come Correa, Arnautovic e Taremi, spesso limitate da infortuni o rendimento discontinuo. 🔗 Leggi su Internews24.com

