Attacchi russi in Ucraina Sfiorati italiani in viaggio verso Leopoli

Il fronte della guerra in Europa. Pesanti gli attacchi russi su diverse città ucraine. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Attacchi russi in Ucraina. Sfiorati italiani in viaggio verso Leopoli

Notte di massicci attacchi russi sul Paese: almeno cinque morti. Colpito il parco industriale Sparrow di Leopoli. Gli italiani erano di rientro dalla decima missione nel Paese del Mean, Movimento Europeo di Azione Nonviolenta

Ucraina, attivisti in treno sfiorati da attacco di droni russi: c’erano anche volontari sanniti - Nella notte tra sabato e domenica scorsi, 110 attivisti italiani del Mean, movimento per la pace, su un treno proveniente dalla capitale dell'Ucraina e in transito presso Leopoli, hanno rischiato il p ... Si legge su ilsannioquotidiano.it

Massiccio attacco russo all'Ucraina con missili e droni, la Polonia fa decollare i jet per la sicurezza aerea. A Leopoli il raid sfiora un treno con 110 attivisti italiani - Massiccio attacco russo nella notte all'Ucraina: diverse regioni del Paese, tra cui quelle occidentali, sono state colpite da uno dei raid più massicci dall'inizio della guerra con oltre 500