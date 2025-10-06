Atp Shanghai agli ottavi Musetti contro Auger-Aliassime | quando a che ora e dove vederla

Con l’eliminazione di Jannik Sinner, l’unico italiano in corsa al Masters 1000 di Shanghai 2025 resta Lorenzo Musetti. Il 23enne di Carrara ha infatti battuto Luciano Darderi nel derby azzurro in due set con il punteggio di 7-5, 7-6, conquistando un posto negli ottavi di finale. Affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime mercoledì 8 ottobre: sebbene l’orario non sia ancora definito, il match non scatterà prima delle 4 del mattino italiano. Come il resto del torneo, sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Sky Sport oppure in streaming mediante le piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Atp Shanghai, agli ottavi Musetti contro Auger-Aliassime: quando, a che ora e dove vederla

