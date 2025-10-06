Atp Shanghai 2025 Jannik Sinner si ritira per un infortunio al 3° set contro l' olandese Griekspoor smorfie di dolore in campo per i crampi - VIDEO

Jannik Sinner ha iniziato a zoppicare vistosamente durante il terzo set per diversi minuti in campo, poi ha deciso di ritirarsi ca causa dei crampi alle gambe Nuovo infortunio per Jannik Sinner al terzo turno all'Atp di Shanghai 2025: il tennista si ritira al suo terzo set contro l'olandese G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Atp Shanghai 2025, Jannik Sinner si ritira per un infortunio al 3° set contro l'olandese Griekspoor, smorfie di dolore in campo per i crampi - VIDEO

In questa notizia si parla di: shanghai - jannik

