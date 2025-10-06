ATP Shanghai 2025 | Djokovic e Rune in cerca dei quarti nella parte bassa senza padroni
Cominciano gli ottavi di finale a Shanghai, nel Masters 1000 cinese che sempre più è sotto accuse ragionevolmente definibili come roventi. Il lunedì, perlomeno, ha parzialmente risparmiato questioni, ma quanto offerto dalla settimana precedente tra malori, ritiri e quant’altro sarà ricordata. E il problema è che l’ATP aveva già il precedente di Cincinnati, mentre la WTA da più di 10 anni ha una heat policy rule in essere. Forse sarebbe il caso di prendere esempio da lì. Programma che parte con la sfida tra il canadese Gabriel Diallo e il belga Zizou Bergs, giocatori piuttosto diversi per stile: parte molto dal servizio per l’uno, c’è una solidità di gioco unita a un certo estro che si lasciano osservare per l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: shanghai - djokovic
Djokovic cambia idea: si è iscritto a Shanghai. Lo vedremo anche alle Finals?
Djokovic sorprende: giocherà il Masters 1000 di Shanghai
Tabellone ATP Shanghai 2025: Sinner dalla parte di Djokovic e Fritz, Musetti nello spicchio di Alcaraz
Anche Djokovic è stato male a Shanghai: spunta un video del giocatore che vomita in campo - X Vai su X
Djokovic shock, vomita due volte in campo a Shanghai per il caldo: cosa è successo Vai su Facebook
ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune in cerca dei quarti nella parte bassa senza padroni - Cominciano gli ottavi di finale a Shanghai, nel Masters 1000 cinese che sempre più è sotto accuse ragionevolmente definibili come roventi. Segnala oasport.it
ATP Shanghai: senza Alcaraz e Sinner il main draw è stravolto. Ghiotta opportunità per chi? - Djokovic e Zverev sono davvero i "nuovi" favoriti per il titolo? Secondo ubitennis.com