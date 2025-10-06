Cominciano gli ottavi di finale a Shanghai, nel Masters 1000 cinese che sempre più è sotto accuse ragionevolmente definibili come roventi. Il lunedì, perlomeno, ha parzialmente risparmiato questioni, ma quanto offerto dalla settimana precedente tra malori, ritiri e quant’altro sarà ricordata. E il problema è che l’ATP aveva già il precedente di Cincinnati, mentre la WTA da più di 10 anni ha una heat policy rule in essere. Forse sarebbe il caso di prendere esempio da lì. Programma che parte con la sfida tra il canadese Gabriel Diallo e il belga Zizou Bergs, giocatori piuttosto diversi per stile: parte molto dal servizio per l’uno, c’è una solidità di gioco unita a un certo estro che si lasciano osservare per l’altro. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Shanghai 2025: Djokovic e Rune in cerca dei quarti nella parte bassa senza padroni