Atm Postamat spenti di notte per contrastare i furti | il disappunto del sindaco di Pontelandolfo
Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco Valerio Testa e l’Amministrazione Comunale di Pontelandolfo esprimono forte disappunto e contrarietà per la decisione di Poste Italiane di spegnere, nell’orario notturno, gli Atm Postamat per contrastare tentativi di furto. Nel nostro Comune, ad oggi, non si sono mai verificati furti o tentativi di scasso degli ATM. Riteniamo, pertanto, tale decisione ingiustificata ed ingiusta, rispetto anche a situazioni e contesti territoriali simili ove non verranno assunte tali determinazioni. La chiusura dell’Atm Postamat, seppur in una fascia oraria prestabilita, determinerà inesorabilmente disagi e difficoltà enormi per i nostri concittadini, già costretti a subire nei mesi scorsi la chiusura dell’unica filiale bancaria presente sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: postamat - spenti
Assalti agli sportelli automatici, Postamat spenti di notte nelle province di Foggia e Bat
Sicurezza rafforzata: ATM Postamat spenti di notte in 21 comuni irpini
Da sabato 4 ottobre, gli sportelli ATM Postamat di 11 uffici postali tra le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani resteranno spenti durante la notte, dalle 19:00 alle 8:30 del mattino successivo. La decisione, che ha carattere temporaneo, è stata adottata da P Vai su Facebook
Poste Italiane integra le misure di sicurezza per 18 atm Postamat molisani. Verranno spenti nelle ore notturne. - X Vai su X
Poste Italiane: ATM Postamat spenti di notte in 21 uffici postali di Matera e provincia per rafforzare la sicurezza - Poste Italiane comunica che da oggi si procederà allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di ventuno uffici postali di seguito riportati nel terri ... Come scrive ivl24.it
Benevento, assalto ai Postamat: misure da coprifuoco - Fa discutere la decisione assunta dai vertici dell'azienda di disattivare gli sportelli ... Segnala ilmattino.it