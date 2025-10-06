Atm Postamat spenti di notte per contrastare i furti | il disappunto del sindaco di Pontelandolfo

Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco Valerio Testa e l’Amministrazione Comunale di Pontelandolfo esprimono forte  disappunto e contrarietà per la decisione di Poste Italiane di  spegnere, nell’orario notturno, gli Atm Postamat per contrastare tentativi di furto. Nel nostro Comune, ad oggi,  non si sono mai  verificati furti o tentativi di scasso degli ATM. Riteniamo, pertanto,  tale decisione ingiustificata ed  ingiusta, rispetto anche a situazioni e contesti territoriali simili ove non verranno assunte tali determinazioni. La chiusura dell’Atm Postamat, seppur in una fascia oraria prestabilita, determinerà inesorabilmente disagi e difficoltà enormi per i nostri concittadini, già costretti a subire nei mesi scorsi la chiusura dell’unica filiale bancaria presente sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

