Inter News 24 Atletico Madrid Inter, le ultime in vista dell’amichevole dei nerazzurri in programma venerdì in Libia. Tutti i dettagli in merito. Aqila Al-Abbar, Direttore del Dipartimento di Cooperazione Internazionale del Fondo Libico per lo Sviluppo e la Ricostruzione, ha espresso grande entusiasmo per l’importante amichevole che Inter e Atletico Madrid disputeranno venerdì a Bengasi. In un’intervista, Al-Abbar ha sottolineato l’importanza dell’evento non solo per il calcio, ma anche per il rafforzamento dei legami culturali e diplomatici tra la Libia e i club europei. L’amichevole, che si terrà in uno dei principali stadi della città, rappresenta un’opportunità unica per il paese di ospitare due delle squadre più prestigiose d’Europa, promuovendo al contempo la crescita dello sport e il turismo nella regione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atletico Madrid Inter, in Libia già esaltati per i nerazzurri: cresce questa aspettativa