Atletico Catania 1994 sfuma la terza vittoria di fila | a Palazzolo finisce 1-1

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due vittorie consecutive, l’Atletico Catania 1994 Viagrande impatta allo stadio “Scrofani Salustro” di Palazzolo Acreide. La squadra giallorossoblù pareggia per 1-1 contro i gialloverdi di Giuseppe Matarazzo. Un punto che fa certo classifica, ma anche un’occasione sprecata. Il team di mister. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: atletico - catania

Primi tre punti stagionali per l’Atletico Catania Viagrande, vittoria sul campo dell’Acquedolcese

Atletico Catania 1994 Viagrande batte il Gioiosa 2-1 e resta in vetta al Girone B

Messana spietata in Coppa, battuto a domicilio l’Atletico Catania 1994

atletico catania 1994 sfumaAtletico Catania 1994, sfuma la terza vittoria di fila: a Palazzolo finisce 1-1 - Domenica prossima i giallorossoblù torneranno a giocare allo stadio “Francesco Russo” di Viagrande dove sarà ospite il Mazzarrone per la quinta giornata ... Segnala cataniatoday.it

atletico catania 1994 sfumaAtletico Catania 1994 Viagrande batte il Gioiosa 2-1 e resta in vetta al Girone B - Dopo tre turni di campionato atletisti in testa alla classifica del Girone B di Eccellenza con 7 punti in compagnia di Messana, Mazzarrone, Leonzio e Avola ... Secondo cataniatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Atletico Catania 1994 Sfuma