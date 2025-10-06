Atletico Catania 1994 sfuma la terza vittoria di fila | a Palazzolo finisce 1-1
Dopo due vittorie consecutive, l’Atletico Catania 1994 Viagrande impatta allo stadio “Scrofani Salustro” di Palazzolo Acreide. La squadra giallorossoblù pareggia per 1-1 contro i gialloverdi di Giuseppe Matarazzo. Un punto che fa certo classifica, ma anche un’occasione sprecata. Il team di mister. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
