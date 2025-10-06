Atletica Lombardia ancora regina ai Cadetti | quinto titolo consecutivo a Viareggio
La rappresentativa lombarda conquista la classifica combinata con 596 punti davanti a Veneto e Lazio. Record italiani U16 per Muraro nell’esathlon e per Baiocco nei 1200 siepi. Festa grande allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani”, dove si sono chiusi i Campionati Italiani Cadetti di Atletica. Davanti a quasi mille giovani in pista, la Lombardia ha celebrato il quinto successo consecutivo nella classifica combinata cadetti+cadette (596 punti e 10 titoli italiani), precedendo il Veneto (578) e il Lazio (554,5). Il team lombardo vince anche la graduatoria femminile, mentre i laziali si impongono in quella maschile. 🔗 Leggi su Sportface.it
Dai Regionali al tricolore: i migliori Cadetti lombardi sono pronti a brillare a Viareggio Manca solo 1 giorno: sabato e domenica, le sfide in pista!
Under 16: Lombardia in trionfo a Viareggio #Cadetti2025 Ai Campionati Italiani Cadetti quinta vittoria di fila per la rappresentativa regionale lombarda davanti a Veneto e Lazio (che vince al maschile)
ATLETICA LEGGERA Un bronzo splendente per Maia Giannetti a Viareggio - CAMPIONATI ITALIANI La 15enne portacolori della Fanfulla è terza in un pentathlon equilibratissimo tra i Cadetti
Atletica, ai Campionati Italiani Cadetti sbocciano gli azzurri del futuro: i primi nomi già balzati all'occhio - I Campionati Italiani Cadetti di atletica andranno in scena nel weekend del 4-