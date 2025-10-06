Atletica Lombardia ancora regina ai Cadetti | quinto titolo consecutivo a Viareggio

La rappresentativa lombarda conquista la classifica combinata con 596 punti davanti a Veneto e Lazio. Record italiani U16 per Muraro nell’esathlon e per Baiocco nei 1200 siepi. Festa grande allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani”, dove si sono chiusi i Campionati Italiani Cadetti di Atletica. Davanti a quasi mille giovani in pista, la Lombardia ha celebrato il quinto successo consecutivo nella classifica combinata cadetti+cadette (596 punti e 10 titoli italiani), precedendo il Veneto (578) e il Lazio (554,5). Il team lombardo vince anche la graduatoria femminile, mentre i laziali si impongono in quella maschile. 🔗 Leggi su Sportface.it